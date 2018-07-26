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Российское авторское общество подало иск к организатору «Нашествия» на 7 млн рублей
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Российское авторское общество подало иск к организатору «Нашествия» на 7 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) направило исковое заявление к организатору фестиваля «Нашествие-2017» — ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы» (СТТК) — на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РАО.
"Цена иска РАО к организатору «Нашествия» — 7 млн 365 тыс. 670 рублей, которые недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших в ходе проведения фестиваля", — сказали в пресс-службе.
Организатор фестиваля выплатил РАО 884 тыс. 330 рублей авторского вознаграждения, указав, что всего было продано 7 тыс. 158 билетов на фестиваль. «Однако на официальном сайте „Нашествия“ и сайте МВД Тверской области указано, что фестиваль посетили более 200 тыс. зрителей», — отметили в РАО. В обществе рассчитали сумму иска по сведениям, указанным на билетах: тираж билетной книжки составил 100 тыс. билетов.
"РАО осуществило расчет ставки вознаграждения, помножив 100 тыс. билетов на минимальную цену билета, указанную организатором: 1 тыс. 650 рублей, — пояснили в пресс-службе. — Таким образом, мы получили минимальную сумму валового сбора: 165 млн рублей. Авторское вознаграждение в размере 5% составило 8 млн 250 тыс. рублей. Соответственно, недоплата в РАО составила 7 млн 365 тыс. 670 рублей".
Представители РАО подчеркнули, что обращение в суд стало «крайней мерой»: с лета 2017 года общество неоднократно направляло уведомления СТТК о необходимости перерасчета вознаграждения. «Крайнее обращение в адрес организатора фестиваля было направлено 8 февраля 2018 года. Однако никакой обратной связи со стороны СТТК не последовало. В итоге 20 марта 2018 года РАО было вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — сказали в организации.
В пресс-службе «Нашествия» отказались от комментариев.
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