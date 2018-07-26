Аксенов против общественников. В Крыму продолжаются лихие 90-е

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Сергей Аксенов подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против крымского общественника и блогера Ильи Большедворова. В качестве компенсации глава Крыма требует один миллион рублей и удаление компрометирующей информации.

Поводом для иска послужил пост в социальной сети, в котором блогер возмутился намерением Аксенова привлечь к ответственности следователей, ведущих дело бывшего мера города Ялты Андрея Ростенко . В своем высказывании Большедворов неосторожно связал криминальную группировку «Греки», промышлявшую в Крыму 90-е годы, и Сергея Аксенова, что и послужило поводом для тяжбы.

Мининформ против Талипова

Другой громкий инцидент произошел с крымским общественником, бывшим помощником Михаила Шеремета — Александром Талиповым. Бывший министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский , его заместитель Максим Балацкий и директор телеканала Миллет Эрвин Мусаев практически единовременно подали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против Талипова. Что интересно, поводом тоже стала публикация Талипова в социальной сети Facebook.

На своей странице Талипов разместил пост, где высказал мнение о вероятной информационной атаке на другого крымского общественника Александра Юрьева . Речь идет о схеме, когда во множестве специально созданных аккаунтов в соцсетях публикуется определенная информация с нужным смыслом или подтекстом. Таким образом создается иллюзия массовости и формируется определенное общественное мнение.

В ответ на заявление общественника Полонский, Балацкий и Мусаев подали иски в суд с требованием удалить данную информацию и выплатить по одному миллиону рублей компенсации. На сегодняшний день Талипов выиграл суд у Мусаева, проиграл первый суд Полонскому (подана апелляция), а следующее заседание по иску Балацкого назначено на 9 августа.

Сам общественник считает, что все три иска имели совершенно заказной характер и даже писались одним и тем же человеком. «По стилю всех исков видно, что их набирал один человек. Более того, я не получил ни одного уведомления. Я даже не знал, что на меня подали в суд. Я узнал об этом от журналистов», — заявил Талипов.

Следующий прецедент произошел с крымским журналистом и правозащитником Олегом Бондаренко, известного под псевдонимом «Марк Бен-Наим».

Бондаренко обратился к начальнику отдела собственной безопасности МВД с жалобой на действия одного из сотрудников. Спустя несколько дней он с удивлением обнаружил, что вместо ее рассмотрения его жалобы на него было заведено уголовное дело по обвинению в клевете.

Бондаренко обратился в Генпрокуратуру и в Совет по правам человека . В Совете по правам человека подчеркнули, что действия МВД были незаконными, так как ответственность предусматривается лишь в том случае, если доказано, что гражданин заведомо осознавал ложность своих заявлений.

Позже МВД провело лингвистическую экспертизу полученной жалобы, которая установила факт наличия в тексте негативных отзывов о действиях сотрудника МВД. Что и стало основанием для возбуждения в отношении Бондаренко уголовного дела по части 1 статьи 128.1 УК РФ.

«После того, как я получил уведомление о возбуждении в отношении меня уголовного дела, я ходил на прием лично к руководству. У меня имеется запись нашего с ним разговора, где он утверждал, что своей жалобой я оклеветал сотрудника МВД, а мою статью надо переквалифицировать на часть 5 статьи 128 УК РФ», — рассказал Олег Бондаренко.

По мнению общественника, в Крыму сложилась ситуация, когда руководство полуострова старается заглушить любой источник негативной информации в свой адрес. «Например, два месяца назад я обратился в МВД РК с тем, что у меня имеются сведения, касающиеся деятельности ОПГ „Греки“, которые могут быть полезны следствию. Но по сегодняшний день никаких дальнейших действия МВД РК по этому вопросу не предпринимало», — рассказал общественник.

Политолог и специалист по межнациональным вопросам Вадим Мордашов считает, что такая тенденция с общественниками возникла от из-за низкого профессионального уровня руководителей республики. «В руководстве просто не все понимают, что подобная позиция просто вредит рейтингу — она просто умножает его на ноль. Как и уважение людей. Технически это просто продолжение лихих 90-х. Просто ограниченное уголовным кодексом. К сожалению, мы снова упираемся в кадровый вопрос — руководство Крыма нуждается в обновлении», — уверен Мордашов.