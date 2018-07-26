Концерт в честь престольного праздника организуют в храме Святого князя Владимира на улице Маршала Чуйкова

Престольный праздник отметят в храме Святого князя Владимира при Московском казачьем кадетском корпусе на улице Маршала Чуйкова, дом 30, корп. 3. Торжество начнется в пятницу, 27 июля, и продолжится 28 июля.

В 17.00 начнется всенощное бдение, которое возгласит епископ Воскресенский Савва. После чего для прихожан состоится праздничный концерт. А в субботу, 28 июля, в 8.00 состоится молебен в честь воспоминания Крещения Руси с акафистом святому равноапостольному великому князю Владимиру, а в 9.00 — Божественная литургия. (ис)