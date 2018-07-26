Ещё
Концерт в честь престольного праздника организуют в храме Святого князя Владимира на улице Маршала Чуйкова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт в честь престольного праздника организуют в храме Святого князя Владимира на улице Маршала Чуйкова 

Управа района Кузьминки 59 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Престольный праздник отметят в храме Святого князя Владимира при Московском казачьем кадетском корпусе на улице Маршала Чуйкова, дом 30, корп. 3. Торжество начнется в пятницу, 27 июля, и продолжится 28 июля.
В 17.00 начнется всенощное бдение, которое возгласит епископ Воскресенский Савва. После чего для прихожан состоится праздничный концерт. А в субботу, 28 июля, в 8.00 состоится молебен в честь воспоминания Крещения Руси с акафистом святому равноапостольному великому князю Владимиру, а в 9.00 — Божественная литургия. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках На встрече с населением в Кузьминках обсудили досуг в летнее время Лекцию о природных циклах Земли прочли в вольерном комплексе «Кузьминки-Люблино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа49
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР110
С Крымским мостом может произойти страшное427
Британия подняла истребители из-за Су-2440
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение