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Жители запада Москвы встретились с префектом округа Алексеем Александровым
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Жители запада Москвы встретились с префектом округа Алексеем Александровым 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 59 минут назад
Жителей самого удаленного района запада Москвы интересовали проблемы транспортной доступности Внукова, принимаемые сегодня меры по очистке реки Ликова, перспективы реализации городской программы «Миллион деревьев», создание в микрорайоне Изварино народного парка, благоустройство которого поможет привести в порядок довольно обширную территорию за школой № 41, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, возможности раздельного сбора мусора и множество других вопросов и тем.
«Внуково сделает доступнее метро, которое придет к вам уже в 2021 году, — сообщил участникам встречи префект Алексей Александров, — а пока мы будем менять дорожную карту района, учитывая пожелания жителей. Свяжем три части Внукова — центральную его территорию, микрорайон Изварино и поселок Толстопальцево, а также станцию метро «Рассказовка» удобными автобусными маршрутами, чтобы люди не теряли времени на пересадку и долгие объезды».
Проблему загрязнения реки Ликова, как отметил префект, предстоит решать комплексно. Строительство новых очистных сооружений во Внукове уже близится к завершению, на данном объекте начались пусконаладочные работы. Такие же очистные сооружения предстоит построить и в ТиНАО, где также протекает Ликова. Запрет на слив канализационных нечистот от садовых товариществ проконтролируют прокуратура и Роспотребнадзор. «Только после принятия всех необходимых мер можно будет достичь результата, и река вновь станет местом отдыха и даже купания для жителей района», — подытожил префект.
В этом году во Внукове благоустроят Аллею Славы, данную зеленую территорию полностью обновят, создав мемориальный променад, где установят информационные щиты, рассказывающие о военных и трудовых подвигах жителей района и работников аэропорта Внуково. «Работы по реконструкции Аллеи Славы выполнены на 60 процентов, открыть этот знаковый объект, мы планируем в августе», — сказал Алексей Александров. Он также поддержал инициативу жителей создать народный парк в Изварине, сообщил, что уже выделены деньги на разработку проекта благоустройства данной зеленой зоны. Жители смогут внести в него свои коррективы во время общественных обсуждений. Первое такое предложение прозвучало непосредственно в ходе встречи. Житель района Внуково Александр предложил устанавливать в обязательном порядке в новых парках и зонах отдыха общественные туалеты, что не только сделает эти территории более комфортными для посетителей, но и обеспечит чистоту и порядок. Замечание жителя префект отметил как конструктивное и взял на вооружение.
В ближайшие годы район Внуково существенно похорошеет: здесь планируют практически полностью отремонтировать дорожно-транспортную и пешеходную сеть: от крупных магистралей до проездов и тротуаров местного значения. В следующем году будут благоустроены все объекты, находящиеся на территории школы № 41, где и проходила встреча.
Вопросов удалось обсудить много. Так, жительница района Внуково Трофимова Людмила Георгиевна хотела уточнить, как присоединиться к программе «Московское долголетие». Женщина узнала, что всех желающих стать участниками этого масштабного городского проекта, проживающих во Внукове, ждут в ТЦСО, по адресу: 2-ая Рейсовая улица, 25 «Б».
Гостей встречи также порадовала новость об открытии физкультурно-оздоровительный комплекса в Изварине в ближайшие два года. По словам префекта, данный объект внесен в городскую адресную инвестиционную программу, и в настоящий момент идет подготовка всей необходимой проектной документации для дальнейшего строительства. А вот возводить свой велотрек во Внукове оказалось нерентабельно. Как отметил Алексей Александров, подобный объект будет строиться в соседнем районе Ново-Переделкино на базе горнолыжной школы и обещает стать спортивным комплексом мирового уровня.
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