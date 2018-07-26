Жители запада Москвы встретились с префектом округа Алексеем Александровым

Жителей самого удаленного района запада Москвы интересовали проблемы транспортной доступности Внукова , принимаемые сегодня меры по очистке реки Ликова, перспективы реализации городской программы «Миллион деревьев», создание в микрорайоне Изварино народного парка, благоустройство которого поможет привести в порядок довольно обширную территорию за школой № 41, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, возможности раздельного сбора мусора и множество других вопросов и тем.

«Внуково сделает доступнее метро, которое придет к вам уже в 2021 году, — сообщил участникам встречи префект Алексей Александров , — а пока мы будем менять дорожную карту района, учитывая пожелания жителей. Свяжем три части Внукова — центральную его территорию, микрорайон Изварино и поселок Толстопальцево, а также станцию метро «Рассказовка» удобными автобусными маршрутами, чтобы люди не теряли времени на пересадку и долгие объезды».

Проблему загрязнения реки Ликова, как отметил префект, предстоит решать комплексно. Строительство новых очистных сооружений во Внукове уже близится к завершению, на данном объекте начались пусконаладочные работы. Такие же очистные сооружения предстоит построить и в ТиНАО, где также протекает Ликова. Запрет на слив канализационных нечистот от садовых товариществ проконтролируют прокуратура Роспотребнадзор . «Только после принятия всех необходимых мер можно будет достичь результата, и река вновь станет местом отдыха и даже купания для жителей района», — подытожил префект.

В этом году во Внукове благоустроят Аллею Славы, данную зеленую территорию полностью обновят, создав мемориальный променад, где установят информационные щиты, рассказывающие о военных и трудовых подвигах жителей района и работников аэропорта Внуково. «Работы по реконструкции Аллеи Славы выполнены на 60 процентов, открыть этот знаковый объект, мы планируем в августе», — сказал Алексей Александров. Он также поддержал инициативу жителей создать народный парк в Изварине, сообщил, что уже выделены деньги на разработку проекта благоустройства данной зеленой зоны. Жители смогут внести в него свои коррективы во время общественных обсуждений. Первое такое предложение прозвучало непосредственно в ходе встречи. Житель района Внуково Александр предложил устанавливать в обязательном порядке в новых парках и зонах отдыха общественные туалеты, что не только сделает эти территории более комфортными для посетителей, но и обеспечит чистоту и порядок. Замечание жителя префект отметил как конструктивное и взял на вооружение.

В ближайшие годы район Внуково существенно похорошеет: здесь планируют практически полностью отремонтировать дорожно-транспортную и пешеходную сеть: от крупных магистралей до проездов и тротуаров местного значения. В следующем году будут благоустроены все объекты, находящиеся на территории школы № 41, где и проходила встреча.

Вопросов удалось обсудить много. Так, жительница района Внуково Трофимова Людмила Георгиевна хотела уточнить, как присоединиться к программе «Московское долголетие». Женщина узнала, что всех желающих стать участниками этого масштабного городского проекта, проживающих во Внукове, ждут в ТЦСО, по адресу: 2-ая Рейсовая улица, 25 «Б».

Гостей встречи также порадовала новость об открытии физкультурно-оздоровительный комплекса в Изварине в ближайшие два года. По словам префекта, данный объект внесен в городскую адресную инвестиционную программу, и в настоящий момент идет подготовка всей необходимой проектной документации для дальнейшего строительства. А вот возводить свой велотрек во Внукове оказалось нерентабельно. Как отметил Алексей Александров, подобный объект будет строиться в соседнем районе Ново-Переделкино на базе горнолыжной школы и обещает стать спортивным комплексом мирового уровня.