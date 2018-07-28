Ещё
С парковки на набережной убрали ларьки на колесах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

С парковки на набережной убрали ларьки на колесах 

72.ru 37 минут назад
Фото: 72.ru
Ларьки вывезли днем вчера, 27 июля
В Тюмени с парковки на набережной убрали ларьки, в которых торговали едой и напитками на вынос. Они занимали парковочные места на паркинге, расположенном вдоль улицы Республики.
— Некоторые владельцы самостоятельно увезли киоски, остальным придется искать их на спецстоянке, рассказали в пресс-службы администрации Тюмени. — Владельцев уже не раз предупреждали, о том что их предпринимательство идет вразрез с действующим законодательством. Их даже привлекали к административной ответственности. Здесь было 17 таких ларьков, самостоятельно владельцы не убрали только семь киосков — их эвакуировали.
Некоторые ларьки стояли на набережной больше года
В перспективе парковка на набережной может стать платной — общественники получили жалобы от горожан на то, что ларьки занимают парковочные места. Сейчас специалисты ТИУ просчитывают целесообразность введения таких изменений.
Предпринимателям предлагали вывести деятельность в правовое поле — принять участие в аукционах и ставить ларьки на законных основаниях в установленном месте. Они отказывались. Согласно данным статистики, оснащенность торговыми местами в Тюмени в два раза выше нормы.
На днях, 26 июля, четыре кофейных ларька убрали и с площади у драмтеатра. Они были припаркованы на пешеходной зоне, поэтому их эвакуировали на спецстоянку.
72.ru: последние новости
Самое длительное за последние 100 лет лунное затмение тюменцы увидят без телескопа и бинокля «Кровавая» Луна глазами тюменцев: 10 завораживающих кадров редкого астрономического явления «Все кричали, что я красавчик»: разъезжавший по городу в ванне тюменец опубликовал полное видео
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину411
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы
Дачникам вновь усложнили жизнь65
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко283
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1146
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение