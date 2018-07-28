С парковки на набережной убрали ларьки на колесах

Ларьки вывезли днем вчера, 27 июля

Тюмени с парковки на набережной убрали ларьки, в которых торговали едой и напитками на вынос. Они занимали парковочные места на паркинге, расположенном вдоль улицы Республики.

— Некоторые владельцы самостоятельно увезли киоски, остальным придется искать их на спецстоянке, рассказали в пресс-службы администрации Тюмени. — Владельцев уже не раз предупреждали, о том что их предпринимательство идет вразрез с действующим законодательством. Их даже привлекали к административной ответственности. Здесь было 17 таких ларьков, самостоятельно владельцы не убрали только семь киосков — их эвакуировали.

Некоторые ларьки стояли на набережной больше года

В перспективе парковка на набережной может стать платной — общественники получили жалобы от горожан на то, что ларьки занимают парковочные места. Сейчас специалисты ТИУ просчитывают целесообразность введения таких изменений.

Предпринимателям предлагали вывести деятельность в правовое поле — принять участие в аукционах и ставить ларьки на законных основаниях в установленном месте. Они отказывались. Согласно данным статистики, оснащенность торговыми местами в Тюмени в два раза выше нормы.

На днях, 26 июля, четыре кофейных ларька убрали и с площади у драмтеатра. Они были припаркованы на пешеходной зоне, поэтому их эвакуировали на спецстоянку.