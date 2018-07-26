«Патриоты России» требуют снятия КПРФ с выборов в Курултай Башкирии

Региональное отделение партии «Патриоты России» подало административную жалобу в Верховный суд Башкирии о признании недействительным заверение Центризбиркомом Башкирии списка, выдвинутого местным КПРФ . Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник. По его данным, истец указывает на нарушение статьи 97.1 Кодекса о выборах РБ.

— В мае текущего года были приняты поправки, согласно которым при подаче документов для выдвижения кандидатов в региональных группах количество кандидатов должно составлять от 2 до 3. Список должен иметь такой вид и ЦИК Башкирии должен был отклонить заявку КПРФ, но при одном воздержавшемся и одном проголосовавшем «против» избирательная комиссия приняла материалы, — пояснил он.

Как заявил ГорОбзор.ру первый секретарь местного отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, о поданной административной жалобе он осведомлен. Однако комментировать ситуацию он отказался, сославшись на то, что «юристы ознакамливаются с документами» и заверил, что предоставит ответ позднее.

Получить комментарий от ЦИК Башкирии ГорОбзор.ру не удалось. Информацию о поступлении административной жалобы тем временем подтвердили ГорОбзор.ру в Верховном суде Башкирии. Предварительное судебное заседание назначено на утро 1 августа.

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