Американец запечатлел на видео «Бога», идущего по облакам

Невероятные кадры человеческого силуэта, идущего среди неба по облакам, засняли в Алабаме ( США ) во время того, как местный житель вел прямую трансляцию шторма в Facebook. Видео опубликовало издание Daily Mail

На кадрах видно полное туч темное небо, в котором есть яркий просвет. Через несколько секунд ведущий трансляции замечает в нем движение.

"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", — говорит он.

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В это время в правой части светлой области появляется человекоподобный силуэт, который в течение нескольких секунд движется до самого ее края и исчезает.

Шокированные увиденным пользователи соцсетей в один голос кричат, что это «знак свыше». Кроме того, некоторые выдвинули версию, что на кадрах может быть не Бог, а ангел.