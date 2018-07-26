Американец запечатлел на видео «Бога», идущего по облакам 

Невероятные кадры человеческого силуэта, идущего среди неба по облакам, засняли в Алабаме (США) во время того, как местный житель вел прямую трансляцию шторма в Facebook. Видео опубликовало издание Daily Mail
На кадрах видно полное туч темное небо, в котором есть яркий просвет. Через несколько секунд ведущий трансляции замечает в нем движение.
"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", — говорит он.
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В это время в правой части светлой области появляется человекоподобный силуэт, который в течение нескольких секунд движется до самого ее края и исчезает.
Шокированные увиденным пользователи соцсетей в один голос кричат, что это «знак свыше». Кроме того, некоторые выдвинули версию, что на кадрах может быть не Бог, а ангел.