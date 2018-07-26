Си Цзиньпин: страны БРИКС способны сформировать новую систему международных отношений

"Используя все возможности международных организаций, мы способны сделать так, что наш голос будет услышан, наши варианты решения будут приняты. Мы могли бы вместе сформировать новую систему международных отношений, основанную на взаимном уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", — сказал он.

Председатель КНР обратил особое внимание на то, что государства БРИКС «должны придерживаться принципов мультилатерализма (организации международных отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами — прим. ТАСС) в торговле и принципов ООН , норм международного права и основ межгосударственных связей».

Коснувшись вопросов торгово-экономического взаимодействия внутри БРИКС и на международной арене, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость «либерализации торговли и инвестиций и отказа от протекционизма».