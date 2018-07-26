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Си Цзиньпин: страны БРИКС способны сформировать новую систему международных отношений
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Си Цзиньпин: страны БРИКС способны сформировать новую систему международных отношений 

ТАСС 1 час назад
ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС в состоянии сообща создать новую систему международных отношений. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Используя все возможности международных организаций, мы способны сделать так, что наш голос будет услышан, наши варианты решения будут приняты. Мы могли бы вместе сформировать новую систему международных отношений, основанную на взаимном уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве", — сказал он.
Председатель КНР обратил особое внимание на то, что государства БРИКС «должны придерживаться принципов мультилатерализма (организации международных отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами — прим. ТАСС) в торговле и принципов ООН, норм международного права и основ межгосударственных связей».
Коснувшись вопросов торгово-экономического взаимодействия внутри БРИКС и на международной арене, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость «либерализации торговли и инвестиций и отказа от протекционизма».
Десятый саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 25-27 июля. Мероприятие началось с бизнес-форума. В четверг состоялась встреча глав государств БРИКС, а в пятницу к работе присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских государств.
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