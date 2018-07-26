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Депутаты Ростовской области больше не смогут прогуливать работу
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Депутаты Ростовской области больше не смогут прогуливать работу 

Деловое сообщество 1 час назад
Штрафовать депутатов, пропускающих заседания Заксобрания региона планируют в Ростовской области. Александр Ищенко рассказал о ряде изменений в работе донских парламентариев. Так депутат, не проводивший личный прием своих избирателей более трех месяцев будет лишен выплат и денежных компенсаций. Рублем будут карать и неявку на заседания Законодательного собрания без уважительной причины. Все это сделано для повышения ответственности депутатов перед избирателями.
Не так давно сообщалось, что депутатов обяжут вести аккаунты в социальных сетях, для лучшего взаимодействия с избирателями и отчета о своей работе.
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