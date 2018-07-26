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Для РЖД рефвагоны выгоднее рефконтейнеров
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Для РЖД рефвагоны выгоднее рефконтейнеров 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По расчетам ИПЕМ, выручка ОАО «РЖД» от рефрижераторного состава составляет 9,5 млн руб., а от состава с рефконтейнерами — 7 млн руб.
«При этом рефрижераторный контейнерный поезд снимает с инфраструктуры два грузовых состава, — говорит В. Савчук. — Даже если это будут угольные составы с самым дешевым для РЖД грузом, то перевозчик от этих двух составов получит 8 млн руб.».
По его словам, если снизить стоимость перевозки рефрежираторного контейнера до уровня универсального, то доход перевозчика будет еще в 1,5 раза ниже.
По мнению эксперта, при перевозках нужно учитывать экономические расчеты и для владельца инфраструктуры, поскольку фактически осуществляется переход к более дорогой технологии перевозки.
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