Для РЖД рефвагоны выгоднее рефконтейнеров

По расчетам ИПЕМ, выручка ОАО «РЖД» от рефрижераторного состава составляет 9,5 млн руб., а от состава с рефконтейнерами — 7 млн руб.

«При этом рефрижераторный контейнерный поезд снимает с инфраструктуры два грузовых состава, — говорит В. Савчук. — Даже если это будут угольные составы с самым дешевым для РЖД грузом, то перевозчик от этих двух составов получит 8 млн руб.».

По его словам, если снизить стоимость перевозки рефрежираторного контейнера до уровня универсального, то доход перевозчика будет еще в 1,5 раза ниже.

По мнению эксперта, при перевозках нужно учитывать экономические расчеты и для владельца инфраструктуры, поскольку фактически осуществляется переход к более дорогой технологии перевозки.