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Глеб Никитин «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области»,
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Глеб Никитин «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области», 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области», Маралов будут разводить в Дальнеконстантиновском районе в одном из охотничьих хозяйств Нижегородской областиВ наш регион животных привезли из Алтайского края. Сейчас олени уже благополучно пережили период карантина и акклиматизировались. Содержат животных в полувольных условиях. «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области», — отметил глава региона Глеб Никитин.
«Увеличение численности и разнообразия видов диких животных — это одна из важных задач в развитии Нижегородской области, — сообщил Глеб Никитин. — В нашем регионе 7 млн га охотничьих угодий — это почти 93% территории региона, и конечно, нам необходим системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств области для наших детей».
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