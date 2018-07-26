Глеб Никитин «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области»,

Глеб Никитин «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области », Маралов будут разводить в Дальнеконстантиновском районе в одном из охотничьих хозяйств Нижегородской областиВ наш регион животных привезли из Алтайского края . Сейчас олени уже благополучно пережили период карантина и акклиматизировались. Содержат животных в полувольных условиях. «Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области», — отметил глава региона Глеб Никитин.

«Увеличение численности и разнообразия видов диких животных — это одна из важных задач в развитии Нижегородской области, — сообщил Глеб Никитин. — В нашем регионе 7 млн га охотничьих угодий — это почти 93% территории региона, и конечно, нам необходим системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств области для наших детей».