Ещё
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения на морском побережье уничтожили десант условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения на морском побережье уничтожили десант условного противника 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В системе созданного разведывательно-ударного контура также были задействованы подразделения войсковой противовоздушной обороны соединения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе учения отразили попытку захвата участка морского побережья десантом условного противника.
Учебные мероприятия проведены на общевойсковом полигоне Нагвалоу, расположенном на черноморском побережье Абхазии.
Личный состав мотострелковых подразделений российского соединения был поднят по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности. Совершив марш в составе механизированной колонны, мотострелки заняли оборону на морском побережье с целью не допустить высадки морского десанта условного противника.
К тактическому учению на морском побережье привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.
В целях обнаружения воздушных и морских целей условного противника в системе созданного разведывательно-ударного контура также были задействованы подразделения войсковой противовоздушной обороны соединения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Проверка боевой готовности ряда соединений и воинских частей ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.
ТК «Звезда»: последние новости
«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео Камеры на дорогах помогут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО Правозащитники проверяют информацию о возможном сотруднике «Роскосмоса», который находится в СИЗО по делу о госизмене
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон находится в реанимации47
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий620
В Крыму рассказали о крахе Макаревича85
СМИ узнали о подготовке нового удара США47
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян7
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение