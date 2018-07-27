Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения на морском побережье уничтожили десант условного противника

В системе созданного разведывательно-ударного контура также были задействованы подразделения войсковой противовоздушной обороны соединения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе учения отразили попытку захвата участка морского побережья десантом условного противника.

Учебные мероприятия проведены на общевойсковом полигоне Нагвалоу, расположенном на черноморском побережье Абхазии.

Личный состав мотострелковых подразделений российского соединения был поднят по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности. Совершив марш в составе механизированной колонны, мотострелки заняли оборону на морском побережье с целью не допустить высадки морского десанта условного противника.

К тактическому учению на морском побережье привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

В целях обнаружения воздушных и морских целей условного противника в системе созданного разведывательно-ударного контура также были задействованы подразделения войсковой противовоздушной обороны соединения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Проверка боевой готовности ряда соединений и воинских частей ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.