Соединения российских войск в Закавказье проведут в августе более 50 тактических учений

В маневрах примут участие как общевойсковые подразделения, так и значительные силы авиации и флота.

В соединениях общевойсковых армий, дислоцированных в Абхазии Южной Осетии , а также в частях 102-й российской военной базы в Армении в августе будет проведено более 50 ротных тактических учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Учения пройдут на территории общевойсковых полигонов, расположенных в горных условиях, с привлечением штатной боевой техники и будут носить двусторонний характер», — говорится в сообщении.

В ходе маневров военнослужащие выполнят полный перечень тактических действий в обороне, в наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью.

Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами опыта современных вооруженных конфликтов, принятие нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями.

Помимо общевойсковых подразделений в учениях будут участвовать самолеты штурмовой и оперативно-тактической авиаций, вертолеты, а также корабли Черноморского флота.