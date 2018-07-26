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Соединения российских войск в Закавказье проведут в августе более 50 тактических учений
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Соединения российских войск в Закавказье проведут в августе более 50 тактических учений 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах примут участие как общевойсковые подразделения, так и значительные силы авиации и флота.
В соединениях общевойсковых армий, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, а также в частях 102-й российской военной базы в Армении в августе будет проведено более 50 ротных тактических учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Учения пройдут на территории общевойсковых полигонов, расположенных в горных условиях, с привлечением штатной боевой техники и будут носить двусторонний характер», — говорится в сообщении.
В ходе маневров военнослужащие выполнят полный перечень тактических действий в обороне, в наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью.
Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами опыта современных вооруженных конфликтов, принятие нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями.
Помимо общевойсковых подразделений в учениях будут участвовать самолеты штурмовой и оперативно-тактической авиаций, вертолеты, а также корабли Черноморского флота.
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