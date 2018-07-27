Российские военные уничтожили десант «противника» на побережье Абхазии

В крупной тренировке использовались танки, бронетранспортеры и зенитные ракетные комплексы.

Мотострелковые подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе учений предотвратили захват плацдарма на морском побережье десантом «противника», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Тактическое учение проведено на общевойсковом полигоне «Нагвалоу» на черноморском побережье Абхазии. Личный состав мотострелковых подразделений российского соединения был поднят по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности. Совершив марш в составе механизированной колонны, мотострелки заняли оборону на морском побережье с целью не допустить высадки морского десанта условного противника и разгрузки боевой техники», — говорится в сообщении.

Для обнаружения воздушных и морских целей сухопутчики были усилены подразделениями войсковой противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами «Стрела-10» и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Всего в тренировке участвовали около тысячи военнослужащих и более ста единиц военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры.