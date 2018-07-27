Ещё
Российские военные уничтожили десант «противника» на побережье Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные уничтожили десант «противника» на побережье Абхазии 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В крупной тренировке использовались танки, бронетранспортеры и зенитные ракетные комплексы.
Мотострелковые подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе учений предотвратили захват плацдарма на морском побережье десантом «противника», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Тактическое учение проведено на общевойсковом полигоне «Нагвалоу» на черноморском побережье Абхазии. Личный состав мотострелковых подразделений российского соединения был поднят по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности. Совершив марш в составе механизированной колонны, мотострелки заняли оборону на морском побережье с целью не допустить высадки морского десанта условного противника и разгрузки боевой техники», — говорится в сообщении.
Для обнаружения воздушных и морских целей сухопутчики были усилены подразделениями войсковой противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами «Стрела-10» и расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Всего в тренировке участвовали около тысячи военнослужащих и более ста единиц военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры.
ТК «Звезда»: последние новости
«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео Российских и сирийских участников АрМИ-2018 в Казахстане встретили шубатом и баурсаками В «Орленке» открылась юнармейская смена, участниками которой станут более 100 ребят
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео12
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС38
Юлия Скрипаль вернется в Россию31
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона119
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение