Подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе проверки боевой готовности совершили марши в назначенные районы

После поступления сигнала «тревога» военнослужащие в кратчайшие сроки получили оружие, бронежилеты, средства защиты и выдвинулись на штатной боевой технике в район формирования ротных колонн.

Подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках проверки боевой готовности войск 49-й общевойсковой армии оперативно выполнили мероприятия после поступления сигнала «тревога».

Дежурные смены соединения осуществили оповещение личного состава базы. В кратчайшие сроки военнослужащие получили оружие, бронежилеты, средства защиты и выдвинулись на штатной боевой технике в район формирования ротных колонн.

В дальнейшем подразделения с применением современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А отработали задачи по обеспечению безопасности особо важных объектов.

Контроль за действиями подразделений был организован с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Основная цель мероприятия — всесторонняя проверка боевой выучки военнослужащих, оценка уровня слаженности действий подразделений и готовности российской военной базы в Абхазии в установленные сроки выполнить поставленные задачи.

К проверке боевой готовности привлечен весь личный состав соединения, задействована военная и специальная техника, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».