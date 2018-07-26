Подразделения российской военной базы в Абхазии в ходе проверки боевой готовности совершили марши в назначенные районы 

После поступления сигнала «тревога» военнослужащие в кратчайшие сроки получили оружие, бронежилеты, средства защиты и выдвинулись на штатной боевой технике в район формирования ротных колонн.
Подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках проверки боевой готовности войск 49-й общевойсковой армии оперативно выполнили мероприятия после поступления сигнала «тревога».
Дежурные смены соединения осуществили оповещение личного состава базы. В кратчайшие сроки военнослужащие получили оружие, бронежилеты, средства защиты и выдвинулись на штатной боевой технике в район формирования ротных колонн.
В дальнейшем подразделения с применением современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А отработали задачи по обеспечению безопасности особо важных объектов.
Контроль за действиями подразделений был организован с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Основная цель мероприятия — всесторонняя проверка боевой выучки военнослужащих, оценка уровня слаженности действий подразделений и готовности российской военной базы в Абхазии в установленные сроки выполнить поставленные задачи.
К проверке боевой готовности привлечен весь личный состав соединения, задействована военная и специальная техника, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».