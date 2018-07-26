Ещё
День города в Нерехте: полеты над городом, старинные танцы и фестиваль красок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День города в Нерехте: полеты над городом, старинные танцы и фестиваль красок 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С 3 по 5 августа нерехтчане с размахом отпразднуют 804-летие своего родного города и приглашают гостей присоединиться к веселью, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Как и в предыдущие годы, музеи города распахнут свои двери, а на площадях пройдут разнообразные мероприятия. Главной же изюминкой станет III Праздник воздухоплавания.
3 августа в городе пройдут межрегиональные краеведческие чтения «Нерехтская земля: история, памятники, люди». С 10 утра и до 17:00 будут работать музейные комплексы города. На тетеринском поле с 15:00 начнутся захватывающие полеты на дельтапланах. В это же время у ДК «Юбилейный» начнется торжественное открытие мероприятий, посвященных 804 годовщине Нерехты.
Вечером будет работать ярмарка «Город мастеров», состоится дискотека в парке Ленина.
4 августа над Нерехтой поднимутся красивые аэростаты, их полеты начнутся в 6 утра. Торжественное открытие праздника воздухоплавания начнется в 11:00 на площади Свободы.
В этом году нерехтчан познакомят с настоящими старинными танцами, выступят участники студии старинного танца «Зазеркалье» из Ярославля. Их выступление состоится в парке Ленина. Там же пройдет шоу мыльных пузырей.
Вечером жители и гости города смогут подняться на аэростате на привязи, а в 22:30 начнется праздничный салют.
5 августа также состоятся полеты на аэростатах и дельтапланах, а в 15:00 в парке стартует фестиваль красок холи.
k1news.ru: последние новости
Благодаря нарушителям Кострома в этом году стала чище В Костроме появился новый региональный центр капитального ремонта Спустя 4 года споров костромской инвалид-афганец добился права на доступную среду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа57
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР112
С Крымским мостом может произойти страшное436
Британия подняла истребители из-за Су-2452
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение