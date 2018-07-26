День города в Нерехте: полеты над городом, старинные танцы и фестиваль красок

С 3 по 5 августа нерехтчане с размахом отпразднуют 804-летие своего родного города и приглашают гостей присоединиться к веселью, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Как и в предыдущие годы, музеи города распахнут свои двери, а на площадях пройдут разнообразные мероприятия. Главной же изюминкой станет III Праздник воздухоплавания.

3 августа в городе пройдут межрегиональные краеведческие чтения «Нерехтская земля: история, памятники, люди». С 10 утра и до 17:00 будут работать музейные комплексы города. На тетеринском поле с 15:00 начнутся захватывающие полеты на дельтапланах. В это же время у ДК «Юбилейный» начнется торжественное открытие мероприятий, посвященных 804 годовщине Нерехты.

Вечером будет работать ярмарка «Город мастеров», состоится дискотека в парке Ленина.

4 августа над Нерехтой поднимутся красивые аэростаты, их полеты начнутся в 6 утра. Торжественное открытие праздника воздухоплавания начнется в 11:00 на площади Свободы.

В этом году нерехтчан познакомят с настоящими старинными танцами, выступят участники студии старинного танца «Зазеркалье» из Ярославля . Их выступление состоится в парке Ленина. Там же пройдет шоу мыльных пузырей.

Вечером жители и гости города смогут подняться на аэростате на привязи, а в 22:30 начнется праздничный салют.

5 августа также состоятся полеты на аэростатах и дельтапланах, а в 15:00 в парке стартует фестиваль красок холи.