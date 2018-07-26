Закон о доступе родственников в реанимацию может быть принят осенью 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума может принять в начале осенней сессии закон, разрешающий родственникам посещать родных в реанимации. Об этом сообщил в четверг лидер фракции «Единой России», вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Ранее Дума приняла соответствующую инициативу в первом чтении.
"Законопроект [окончательно] может быть принят осенью. Профильный комитет по охране здоровья плотно работает с Минздравом как раз по нормативным документам, которые необходимы для принятия закона", — сказал он.