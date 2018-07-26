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Эксперт: крымским чиновникам доверять 9 миллиардов просто нельзя
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Эксперт: крымским чиновникам доверять 9 миллиардов просто нельзя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ключевая проблема энергосистемы Крымского полуострова — в том, что распределительные сети очень сильно изношены. Мы видим, что постоянно есть перебои с электроэнергией, не связанные с ее нехваткой — просто сети уже старые. Требуются серьезные инвестиции — даже не 9 миллиардов, а еще больше — но на текущем этапе это те деньги, которые энергосистема может переварить. Эта сумма адекватна», — сказал эксперт.
Напомним, что «Крымэнерго» до конца 2018 года будет преобразовано в акционерное общество, 50 процентов капитала которого будет передано российским федеральным структурам. Кому конкретно будет переда половина активов крымского предприятия пока не уточняется.
Также в рамках ФЦП планируется реконструкция ЛЭП вдоль южного берега Крыма и модернизация противоаварийной автоматики. Эти работы будут направлены на увеличение пропускной способности сетей, мощностей подстанций и надежности. Согласно официальным данным, в рамках ФЦП до 2020 года в Крыму планируют построить 1,5 тысяч км новых электросетей.
Крымский общественник Александр Юрьев считает, что передача активов федеральным органам может положительно отразится на эффективности инвестиций.
«Это абсолютно верное решение. Жаль, что раньше этого не сделали. Следовало еще в 2014 году отдавать «Крымэнерго» «федералам». И не 50 процентов, а все предприятие. Местным чиновникам доверять 9 миллиардов просто нельзя», — считает Юрьев.
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