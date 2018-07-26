В Подмосковье стартовала уборка новых сортов озимой пшеницы

Московской области стартовала уборка новых сортов озимой пшеницы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

"Сбор новых сортов озимой пшеницы с урожайностью 10-15 тонн с гектара в конкурсном сортоиспытании начнем убирать на демонстрационных полях исследовательского центра «Немчиновка» вблизи деревни Соколово. Также начинаем уборку участка под питомником размножения сорта пшеницы Московская 40 площадью 30 гектаров с ожидаемой урожайностью до 13 тонн с гектара в условиях Подмосковья", — отметил Андрей Разин

Качество зерна короткостебельной пшеницы Московская 40, которая устойчива к прорастанию на корню, бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу колоса и листьев, значительно выше сорта Московская 39. В ней содержится до 20% белка и 45% клейковины.

"Ожидаем, что именно этот сорт пшеницы в ближайшее время заменит самый распространенный на сегодня сорт Московская 39. Благодаря этому сорту Подмосковный регион и Центральное Нечерноземье может стать одним из важных регионов в производстве зерна сильных пшениц с наиболее низкой себестоимостью", — подчеркнул Андрей Разин.

Под руководством академика Баграта Сандухадзе лаборатория селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» разработала новые сорта озимой пшеницы. Аналогичные виды однолетних растений, выведенные селекцией института, используются для посевов на площади более 3,5 миллиона гектаров в России и составляют базовую долю (53%) озимых зерновых культур в Центральном регионе РФ.

"Благодаря созданию этих сортов озимой пшеницы с высокой урожайностью и высокими генетически закрепленными хлебопекарными показателями качества зерна Центральный регион Нечерноземной зоны превратился в один из основных регионов производства продовольственной пшеницы", — добавил Андрей Разин.