В России вместо суда арестовывать солдат начнут их командиры

Практика прямого ареста и наказания в воинских частях может возвратиться в вооруженные силы страны. Совет Федерации поддержал инициативу начальника Главного управления военной полиции Минобороны Владимира Ивановского. Он предложил вернуть командирам и комендантам частей право изолировать подчиненных, сообщил РБК.

Сегодня арест солдат возможен только по решению гарнизонного суда. В качестве оснований отправки на гауптвахту могут быть нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими, уклонение от исполнения обязанностей, несоблюдение правил дежурства, утрата или порча военного удостоверения, употребление спиртного или наркотиков.

Глава комитета верхней палаты по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев бурно поддержал инициативу представителя Минобороны.