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Назван срок проведения эксперимента по маркировке молочной продукции
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Назван срок проведения эксперимента по маркировке молочной продукции 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России планируется провести эксперимент по маркировке молочной продукции. Сроки эксперимента указаны в проекте соответствующего постановления правительства РФ.
Согласно документу, опубликованному на сайте regulation.gov.ru, эксперимент начнется с 1 сентября текущего года.
Так, маркировать будут молоко, кроме сырого, сливки, сухие молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир. Также средства идентификации будут нанесены на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку.
Эксперимент будет завершен 31 декабря 2019 года. Функции оператора будет выполнять Центр развития перспективных технологий. Отметим, что меры по проведению эксперимента по маркировке молочной продукции нужны для пресечения незаконного ввоза, производства и оборота отдельных видов молочной продукции, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.
Отметим, что совсем недавно появилась информация о том, что продукты в российских магазинах могут начать маркировать по типу «светофор». Она позволит распределить продукты по степени полезности (зеленый, желтый, красный цвет), а также позволит потребителю сделать «осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров.
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