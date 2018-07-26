В международном конкурсе высокогорных подразделений «Эльбрусское кольцо» впервые примет участие команда из Индии 

Открытие соревнований состоится 28 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол».
28 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» состоится торжественное открытие международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2018».
Церемонию откроет парад команд-участниц в сопровождении военного оркестра и Почетного караула.
В соревнованиях примут участие военнослужащие из 7 стран: России, Китая, Казахстана, Ирана, Марокко, Индии и Узбекистана.
Конкурс горных стрелков пройдет в рамках «АрМИ-2018». Впервые на него приехала команда Индии.