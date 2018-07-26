В международном конкурсе высокогорных подразделений «Эльбрусское кольцо» впервые примет участие команда из Индии

Открытие соревнований состоится 28 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

28 июля на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» состоится торжественное открытие международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2018».

Церемонию откроет парад команд-участниц в сопровождении военного оркестра и Почетного караула.

Китая, Казахстана, Ирана, В соревнованиях примут участие военнослужащие из 7 стран: России Марокко , Индии и Узбекистана

Конкурс горных стрелков пройдет в рамках «АрМИ-2018». Впервые на него приехала команда Индии.