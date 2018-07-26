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Служебная собака разоблачила крупного наркоторговца под Петербургом
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Служебная собака разоблачила крупного наркоторговца под Петербургом 

360tv.ru 1 час назад
Оперативная собака во время проверки обнаружила в квартире подозреваемого пять килограмм амфетамина. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».
Транспортные полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в парадной жилого дома, когда собака по кличке Франк учуяла запретные вещества у одного из жителей. При себе у парня нашли сто грамм порошкообразного вещества, который оказался амфетамином.
В ходе дальнейшей проверки его квартиры в морозильной камере холодильника собака почуяла запах 17 пакетиков психотропных веществ, массой пять килограмм. В диване 26-летний мужчина хранил электронные весы и пакеты с комплементарной застежкой.
Правоохранители узнали, что мужчина нигде не трудоустроен, а на жизнь зарабатывал продажей наркотиков через более мелких наркоторговцев. Против парня завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. На данный момент подозреваемый находится под стражей.
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