Служебная собака разоблачила крупного наркоторговца под Петербургом

Оперативная собака во время проверки обнаружила в квартире подозреваемого пять килограмм амфетамина. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».

Транспортные полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в парадной жилого дома, когда собака по кличке Франк учуяла запретные вещества у одного из жителей. При себе у парня нашли сто грамм порошкообразного вещества, который оказался амфетамином.

В ходе дальнейшей проверки его квартиры в морозильной камере холодильника собака почуяла запах 17 пакетиков психотропных веществ, массой пять килограмм. В диване 26-летний мужчина хранил электронные весы и пакеты с комплементарной застежкой.

Правоохранители узнали, что мужчина нигде не трудоустроен, а на жизнь зарабатывал продажей наркотиков через более мелких наркоторговцев. Против парня завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. На данный момент подозреваемый находится под стражей.