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Земфира попала в рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes
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Земфира попала в рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes 

ufa1.ru 1 час назад
На днях журнал «Forbes» («Форбс») обнародовал ежегодный рейтинг самых популярных российских знаменитостей. Так, уфимская рокерша, которая на прошлой неделе взбудоражила шоубиз своим заявлением о творчестве Гречки и Монеточки, заняла 44 место из 50 возможных. За год певица заработал 1,5 миллиона долларов. По данным издания за прошлый 2017 год она заработала 5 миллионов долларов.
Как поясняют авторы исследования, при подготовке материала считались общие доходы «за счет эксплуатации своего таланта. Распределение средств между самой звездой и продюсерами, а также иные доходы (от вкладов, рекламные гонорары и др.) не учитывалось.
Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались не только гонорары знаменитостей, но и внимание СМИ, а также интерес интернет-пользователей.
Так, Земфира получила 853 упоминания в СМИ и больше трех миллионов запросов в »Яндексе».
Кстати, молодая и набирающая популярность исполнительница Гречка ответила на резкую критику рок-певицы Земфиры. Анастасия Иванова (настоящее имя Гречки. — Прим. ред.) не стала делать из слов уроженки Уфы трагедию.
— Земфира классная! Примите как факт. Это ее мнение, но она классная! — приводит слова исполнительницы Cosmo.ru со ссылкой на Instagram Stories молодой звезды.
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