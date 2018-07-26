Пригожин отреагировал на скандальные слова Маликова о «еврействе»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальный твит певца Дмитрия Маликова . Артист заявил в соцсети, что для того, чтобы достичь успеха в шоу-бизнесе, «нужно либо еврейство, либо… [гомосексуализм].

По мнению Пригожина, артист не считает себя успешным, и совершенно напрасно.

Я не соглашусь с этим высказыванием. Сам Дмитрий — не гомосексуалист и не еврей. И при этом востребован и как блогер, и как артист. Я думаю, ему сложно было пережить хайп вокруг Киркорова с Басковым, которые недавно записали дуэт, и он решил как-то привлечь к себе внимание (недавно исполнители выпустили (на днях исполнители выпустили совместную песню „Ибица“ — прим.), — рассказал продюсер »Ридусу»

Муж певицы Валерии подчеркнул, что с такими высказываниями нужно быть осторожными.

«Что касается евреев, практика показывает — лучше национальные вопросы не трогать нигде и никогда, будучи взрослым, умным, интеллигентным человеком. Я очень люблю Диму, мы дружим с этой семьей. Мне бы не хотелось, чтобы он оказался в какой-то сложной ситуации. Поэтому я повторюсь — эти вещи произносить вслух очень рискованно. Вот например, Валерия, народная артистка России — не лесбиянка и не еврейка, ее муж — еврей, ничего страшного понимаете, да? Филипп Киркоров — болгарин. Можно долго перечислять. К счастью, в индустрии шоу-бизнеса все краски представлены».

Пригожин уверен — успешность человека зависит исключительно от его таланта и работоспособности. «Сейчас людям, особенно молодым, наплевать, кто ты и какого цвета радуги», — добавил он.

Ранее Дмитрий Маликов опубликовал странный твит: «Как достичь успеха в шоубизе? Нужно либо педрильство, либо еврейство, либо педрильное еврейство. У меня нет ни того, ни другого». Через несколько часов запись была удалена.

Сам артист и его представители 26 июля были недоступны для комментариев.