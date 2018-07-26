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В Австрии разоблачен ювелир, продававший стекло по цене алмазов
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В Австрии разоблачен ювелир, продававший стекло по цене алмазов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Полиция Австрии разоблачила преступную группу, занимавшуюся сбытом фальшивых бриллиантов. Так, злоумышленникам удалось продать кусок стекла стоимостью 30 евро за 160 тысяч евро, сообщает издание «Heute». Такие махинации некий венский ювелир проворачивал совместно с гражданином Сербии, разыскиваемым на родине.
По информации издания, ювелир состоял в сговоре с мошенником сербского происхождения, задолжавшим своей стране 300 тысяч евро. Он предлагал состоятельным клиентам купить поддельные драгоценности, приводил покупателей к «независимому эксперту», чтобы оценить стоимость камней, а ювелир в свою очередь подтверждал их подлинность, озвучивал баснословные суммы и выдавал все необходимые документы.
Впрочем, в этот раз махинацию провернуть не удалось. Сообщники успели получить от очередного клиента первый взнос за фальшивые камни в размере 35 тысяч евро (из общей суммы в 160 тысяч), когда их арестовали. Кроме них были задержаны еще четверо подозреваемых. В пятницу преступников ждет суд: за мошенничество в особо крупном размере им грозит минимум пять лет тюрьмы.
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