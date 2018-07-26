В Москве пропал 12-летний мальчик

Двенадцатилетний Дмитрий Макаров ушел из дома 25 июля и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Уточняется, что подросток ушел из дома № 42 по улице Академика Анохина вечером 25 июля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По данным пресс-службы, мальчик был одет в бордовую футболку с белым рисунком на спине, синие шорты до колен, на ногах резиновые шлёпанцы 45-46 размера, при себе были ключи от дома. На вид подростку 12-13 лет, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов — 112).