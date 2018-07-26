Ещё
В Москве пропал 12-летний мальчик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве пропал 12-летний мальчик 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Двенадцатилетний Дмитрий Макаров ушел из дома 25 июля и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.
Уточняется, что подросток ушел из дома № 42 по улице Академика Анохина вечером 25 июля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
По данным пресс-службы, мальчик был одет в бордовую футболку с белым рисунком на спине, синие шорты до колен, на ногах резиновые шлёпанцы 45-46 размера, при себе были ключи от дома. На вид подростку 12-13 лет, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов — 112).
Вести Подмосковья: последние новости
Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона К Шестуну опять не пускают нотариуса Более 2 миллионов жителей Подмосковья получат транспортные льготы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа49
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР108
С Крымским мостом может произойти страшное427
Британия подняла истребители из-за Су-2438
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение