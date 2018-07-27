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Челябинский омбудсмен просит приостановить снос домов в охранной зоне газопровода
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Челябинский омбудсмен просит приостановить снос домов в охранной зоне газопровода 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова попросила прокуратуру региона приостановить снос садовых домов, которые оказались в охранной зоне газопровода, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе уполномоченного.
О ситуации со сносом домов 15 июня 2017 года в ходе «Прямой линии» жительница Челябинской области Светлана Романова рассказала президенту РФ Владимиру Путину. По ее словам, ее садовый дом построен в 100 метрах от газопровода в 80-х годах прошлого века без каких-либо нарушений. В 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны газопровода со 100 до 150 метров. После этого было принято решение о сносе дома за счет владельца и без выплаты компенсации.
"Позиция ПАО «Газпром» и его структурных подразделений, а также органов прокуратуры не изменилась. Люди продолжают жить под угрозой сноса их имущества, состоялись решения суда. Более того, по требованию прокуратуры в настоящее время заявителю (владелец другого дома Александр Большаков — прим. ТАСС) предъявляется требование о сносе дома. Прошу прокуратуру области принять меры для приостановления исполнительного производства до принятия изменений в законодательство и рассмотреть возможность отказа органов прокуратуры от исполнения решений суда о сносе строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения", — цитирует слова Павловой пресс-служба.
Комментарием областной прокуратуры ТАСС пока не располагает.
Во время прямой линии президент ответил Романовой, что считает несправедливым закон, требующий выселения людей из охранной зоны вдоль газопроводов после ее увеличения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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