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Во Владивостоке продолжают сносить незаконно поставленные здания
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Во Владивостоке продолжают сносить незаконно поставленные здания 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
С начала летнего периода и по сей день, во Владивостоке проходят массовые очищения территории города от самовольно установленных объектов. В основном, это торговые точки, ларьки, брошенные автомобили, а также рекламные щиты.
«За 2018 год было демонтирована уже около 400 объектов. », — рассказали в пресс-службе администрации Приморского края.
Отметим, помимо сноса незаконных объектов на предпринимателей также накладывается административный штраф. Считается, что такие меры более благотворней повлияют на очищение территорий и улучшению экологии города.
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