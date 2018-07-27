Во Владивостоке продолжают сносить незаконно поставленные здания

С начала летнего периода и по сей день, во Владивостоке проходят массовые очищения территории города от самовольно установленных объектов. В основном, это торговые точки, ларьки, брошенные автомобили, а также рекламные щиты.

«За 2018 год было демонтирована уже около 400 объектов. », — рассказали в пресс-службе администрации Приморского края

Отметим, помимо сноса незаконных объектов на предпринимателей также накладывается административный штраф. Считается, что такие меры более благотворней повлияют на очищение территорий и улучшению экологии города.