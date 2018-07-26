Спасатели МЧС поймали на улице в Петербурге игуану

Дикое животное привезли в Российский карантинный центр помощи животным « Велес ». По словам знакомых с зоологией людей, данный вид игуаны не ядовитый. Каким образом животное оказалось на улице выясняется.

Напомним, ранее петербургские спасатели провели операцию по вызволению бездомного пса из грязи на одной из строек. Собаку заметили сотрудники одной из АЗС и поняли, что своими силами не смогут вызволить животное.

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