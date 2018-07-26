В Нижегородской области решили разводить маралов

По его словам, маралов будут разводить в одном из охотничьих хозяйств. «Это вклад в развитие экотуризма в регионе, — отметил он. — Увеличение численности и разнообразия видов диких животных — наша важнейшая задача. У нас 7 млн га охотничьих угодий, или почти 93% территории области. Нужен системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств».

Отметим, что марал — это алтайский олень. Его вес достигает 400 кг, длина тела — 2,5 метров, высота в холке — 1,7 метра. Маралов разводят с целью получения пантов — рогов, сырья для выработки пантокрина, одного из лучших биостимуляторов природного происхождения. Однако в Нижегородской области маралов будут разводить не ради ценных рогов, а для привлечения туристов.

Известно, что олени уже благополучно пережили период карантина и акклиматизировались. Содержат животных в полувольных условиях.

Ранее Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».

По данным регионального комитета госохотнадзора, в регион также планируется завезти муфлонов и ланей. Кроме того, продолжится работа по увеличению численности серых куропаток, северных и пятнистых оленей, сибирских косуль.

Читайте нас на Яндекс. Новости