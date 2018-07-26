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В Нижегородской области начнут разводить маралов
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В Нижегородской области начнут разводить маралов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Разведение алтайских оленей — маралов — начнется в Нижегородской области для развития экотуризма в регионе. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
"Увеличение численности и разнообразия видов диких животных — это одна из важных задач в развитии Нижегородской области. Проект по разведению маралов — это вклад в развитие экотуризма в регионе", — сказал он, отметив, что маралов будут разводить в Дальнеконстантиновском районе в одном из охотничьих хозяйств Нижегородской области.
По его словам, маралы уже привезены из Алтайского края в нижегородское охотхозяйство и благополучно пережили период карантина и акклиматизировались. «В нашем регионе 7 млн га охотничьих угодий — это почти 93% территории региона, и конечно, нам необходим системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств области для наших детей», — подчеркнул Никитин.
Для этих целей в регионе утверждена госпрограмма «Охрана животного мира Нижегородской области», которая включает в себя реализацию различных мероприятий с 2018 по 2020 годы. В частности, по данным регионального комитета госохотнадзора, планируется завезти в регион муфлонов и ланей. Кроме того, продолжится работа по увеличению численности серых куропаток, северных и пятнистых оленей, сибирских косуль.
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