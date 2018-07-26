Доход Псковской области от продажи рапса в 2018 году увеличится вдвое

ПСКОВ , 26 июля. / ТАСС /. Агропромышленные предприятия Псковской области получат от продажи рапса в 2018 году доход порядка 500 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Псковские власти намерены ежегодно увеличивать объемы площадей под эту культуру и в 2019 году площадь посевов рапса увеличится в 1,5 раза, будет освоено 12 тыс. га земли. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник областного управления сельского хозяйства Николай Романов

Рапс — это однолетнее растение, оно является ценной культурой, которая используется для получения масла. В мировой экономике производство рапсового масла занимает третье место после пальмового и соевого. Рапсовое масло используются в пищевой промышленности, а также в технических производствах. Оно используется в нефтеперерабатывающей промышленности, в лако-красочных производствах, а также добавляется в корма животным.

"В прошлом году мы посеяли 5,6 тыс. гектаров и собрали 11 тыс. тонн, и заработали на продаже рапса более 250 млн рублей. В этом году у нас посеяно 8,8 тыс. гектаров, точно будет собрано 20 тыс. тонн, почти полмиллиарда рублей удастся выручить от продажи. Регион на этом зарабатывает. Поэтому мы существенно увеличим объемы на будущий год, порядка 12 тыс. га засеем рапсом", — рассказал собеседник агентства.