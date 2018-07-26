Блокадники в Ленинградской области получат по 5 тыс. рублей к 75-летию снятия блокады

"Единовременная денежная выплата тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда», будет перечислена в январе 2019 года. Ее размер составит 5 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе.

По предварительным оценкам областного правительства, денежную выплату получат свыше 5 тыс. человек.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, также получают постоянную господдержку в виде ежемесячной денежной выплаты и компенсации части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование.

"Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам", — отметили в пресс-службе.

75-летие полного снятия блокады Ленинграда будет отмечаться 27 января 2019 года. Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Точную цифру жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».