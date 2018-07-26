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Блокадники в Ленинградской области получат по 5 тыс. рублей к 75-летию снятия блокады
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Блокадники в Ленинградской области получат по 5 тыс. рублей к 75-летию снятия блокады 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о единовременной выплате в размере 5 тыс. рублей ветеранам — защитникам Ленинграда в качестве дополнительной меры поддержки к 75-летию полного снятия блокады, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.
"Единовременная денежная выплата тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда», будет перечислена в январе 2019 года. Ее размер составит 5 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе.
По предварительным оценкам областного правительства, денежную выплату получат свыше 5 тыс. человек.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, также получают постоянную господдержку в виде ежемесячной денежной выплаты и компенсации части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование.
"Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам", — отметили в пресс-службе.
75-летие полного снятия блокады Ленинграда будет отмечаться 27 января 2019 года. Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Точную цифру жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
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