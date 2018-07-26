RUVOD ВДОХНОВЛЯЕТ

Когда идея создания уникального ресурса о развитии сферы цифрового видео была воплощена в RUVOD, мы решили не останавливаться на достигнутом.

RUVOD стал главной индустриальной платформой, которая объединила профессионалов и любителей, чьи интересы связаны с новейшими технологическими разработками и инновационными идеями в области цифрового видео.

Но нам также небезразлично развитие музыкальной индустрии в России

Тогда мы создали ресурс о передовых разработках и новейших тенденциях музыкальной индустрии Mooscle.

Будущее Mooscle мы видим в формате контентно-сервисной индустриальной платформы. Наша цель — создание информационного хаба для музыкальной индустрии посредством производства и селекции контента самых актуальных тематик.

RUVOD стал отличным примером, доказывающим, что такие сервисы нужны и они работают.

И мы рады делиться информацией с теми, кто разделяет наши взгляды и интересы.