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RUVOD ВДОХНОВЛЯЕТ
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RUVOD ВДОХНОВЛЯЕТ 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Когда идея создания уникального ресурса о развитии сферы цифрового видео была воплощена в RUVOD, мы решили не останавливаться на достигнутом.
RUVOD стал главной индустриальной платформой, которая объединила профессионалов и любителей, чьи интересы связаны с новейшими технологическими разработками и инновационными идеями в области цифрового видео.
Но нам также небезразлично развитие музыкальной индустрии в России.
Тогда мы создали ресурс о передовых разработках и новейших тенденциях музыкальной индустрии Mooscle.
Будущее Mooscle мы видим в формате контентно-сервисной индустриальной платформы. Наша цель — создание информационного хаба для музыкальной индустрии посредством производства и селекции контента самых актуальных тематик.
RUVOD стал отличным примером, доказывающим, что такие сервисы нужны и они работают.
И мы рады делиться информацией с теми, кто разделяет наши взгляды и интересы.
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