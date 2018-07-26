В частном секторе Омска делают экспериментальную дорогу

Она располагается от улицы 1-й Чередовой до Демьяна Бедного. Власти утверждают, что так дороги в нашем городе еще не делали. Как рассказали в мэрии Омска , дорогу решили отремонтировать после увеличения транспортного потока.

— Рядом расположен перекресток, где часто возникают пробки, и автомобилисты объезжают затор именно здесь. Но дороги на этом участке практически не было. Здесь высокий уровень грунтовых вод, и после паводка или сильных дождей проезжая часть оказывается смытой, — пояснили в горадминистрации.

Раньше дорожные службы просто откачивали воду и грейдировали дорогу. Теперь дорожное полотно на протяжении 300 метров укрепляют: основание отсыпали супесью, затем гранулятом, предстоит «взрыхлить» этот слой дорожной одежды с добавлением битумной эмульсии, а потом — уплотнить.

— На этот участок потребовалось 420 тонн супеси и около 300 тонн гранулята. Такую методику ремонта грунтовых дорог до этого мы не применяли, поэтому предварительно консультировались с экспертами из СибАДИ. Еще восстановим существующую водоотводную канаву, чтобы вода не подмывала дорогу, — рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Когда ремонт закончится, дорогу будут тестировать и укреплять, если возникнут ямы или просадки. Если тест пройдет успешно, так же отремонтируют несколько дорог в частном секторе Советского, Кировского и Центрального округов.