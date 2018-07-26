Анна Шатилова пообещала «дать дрозда» Понасенкову за твит о футболе

Прославленная 79-летняя телеведущая Анна Шатилова оказалась недавно в центре внимания соцсетей, где появилась информация о том, что ее якобы заставили играть в футбол по случаю прошедшего в России мундиаля.

О том, что Анну Шатилову и ряд других знаменитостей в добровольно-принудительном порядке согнали бегать по полю с мячом, написал в своем твиттере публицист и телеведущий Евгений Понасенков . По его утверждению, творческую интеллигенцию заставили играть с командой российского правительства 5 июля в 6 утра — и отказаться было невозможно. Кроме того, Понасенков обозвал и артистов, и представителей власти «крепостными», чем вызвал большой резонанс в интернете.

Наш корреспондент решил поинтересоваться у самой Анны Николаевны, как все было на самом деле. В ходе беседы выяснилось, что Понасенков все несколько «приукрасил».

— Футбол был на Красной площади, но я не играла. Мы были как болельщики, а играли команда артистов и команда членов нашего правительства. А мы, так сказать, были как такие болельщики-свистельщики. Вот так.

— То есть вы остались довольны этим мероприятием?

— Ну конечно, хорошо было, да. Играла команда артистов, и в нее же были включены представители государства Катар , которые будут принимать следующий чемпионат. Было очень здорово. Победило, конечно, правительство. Очень хорош был Денис Мацуев . Он так мотался по полю, я даже не ожидала. Такой полненький, но быстрый. А голы забили Маликов Дима и Запашный. Игра была очень азартной. В зрителях из артистов были Зинаида Кириенко Светлана Светличная , я. Ну, в общем, очень здорово болели, кричали, свистели. Погода была очень хорошей. Наш министр культуры был тоже от членов правительства. Был также Олег Сысуев — бывший вице-премьер и министр энергетики Новак, — выдала нам все подробности Анна Николаевна.

фото из фоторепортажа с мероприятия в соцсетях фонда «Артист»

А вот вопрос о заявлении Понасенкова, с которым Шатилова, по ее признанию, в дружеских отношениях, вызвал у далекой от соцсетей телеведущей бурное негодование:

— Да вы что?! Он что, с ума сошел? Он чего вообще там себе позволяет? Я ему сделаю втык!

— Может быть, недопонял что-то?

— Он сказал, что в шесть утра собрали артистов?

— Ну да, у себя в твиттере написал…

— Глупость какая. Это просто я уезжаю из загорода раньше всегда. Игра-то была вечером поздно. Я ему дам дрозда за то, что он такое пишет вообще.