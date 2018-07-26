Ещё
Комиссия отказалась увольнять Холодницкого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комиссия отказалась увольнять Холодницкого 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вердикт был оглашен 26 июля по результатам рассмотрения «дела Холодницкого» на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии (КДКП).
Комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
В действиях Холодницкого, выявленных в результате осуществления в его отношении негласных следственных действий, КДКП усмотрела грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.
Член КДКП в своем заключении пришел к выводу о том, что грубые нарушения со стороны Холодницкого действительно были допущены. В то же время, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий, он предложил ограничиться в наказании главы САП выговором.
Сам Холодницкий признал в своих действиях нарушение этики, но отрицал нарушение закона.
Решение может быть оспорено в месячный срок.
Украина.ру: последние новости
США перебрасывают военную технику в Грузию Вадим Новинский: «Я сам лично встану защищать Лавру» - LB.UA Безнаказанность зигующего садиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа48
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР108
С Крымским мостом может произойти страшное427
Британия подняла истребители из-за Су-2437
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение