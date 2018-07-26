Комиссия отказалась увольнять Холодницкого

Вердикт был оглашен 26 июля по результатам рассмотрения «дела Холодницкого» на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии (КДКП).

Комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В действиях Холодницкого, выявленных в результате осуществления в его отношении негласных следственных действий, КДКП усмотрела грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.

Член КДКП в своем заключении пришел к выводу о том, что грубые нарушения со стороны Холодницкого действительно были допущены. В то же время, ссылаясь на отсутствие предусмотренных законом полномочий, он предложил ограничиться в наказании главы САП выговором.

Сам Холодницкий признал в своих действиях нарушение этики, но отрицал нарушение закона.

Решение может быть оспорено в месячный срок.