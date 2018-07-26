Южноафриканским фермерам предложили несколько участков в России для переселения

«Для буров нашли землю в Ставропольском, Краснодарском краях, в Калмыкии, Липецкой области. Люди, готовые продать или сдать в аренду свою землю, присылают презентации. В Ставропольском крае есть два предложения от очень серьезных людей, с проектами и фотографиями готовых поселков. Сейчас я готовлюсь посетить ЮАР, где продолжу обсуждение данных вопросов», — рассказал изданию Полубояренко.

Бурами в ЮАР называют белых фермеров и сельских жителей. Ранее в Ставропольском крае состоялась пресс-конференция, на которой они рассказали о притеснениях, которым подвергаются на родине и о том, что рассматривают возможность эмиграции на Юг России.