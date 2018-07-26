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Южноафриканским фермерам предложили несколько участков в России для переселения
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Южноафриканским фермерам предложили несколько участков в России для переселения 

Rambler News Service 1 час назад
Бурам-африканерам (потомкам европейских колонистов) из Южноафриканской Республики предложили несколько участков для переселения в Россию. Участки расположены в Ставропольском, Краснодарском краях, в Калмыкии и Липецкой области, пишет Newstracker.ru со ссылкой на общественника Владимира Полубояренко.
«Для буров нашли землю в Ставропольском, Краснодарском краях, в Калмыкии, Липецкой области. Люди, готовые продать или сдать в аренду свою землю, присылают презентации. В Ставропольском крае есть два предложения от очень серьезных людей, с проектами и фотографиями готовых поселков. Сейчас я готовлюсь посетить ЮАР, где продолжу обсуждение данных вопросов», — рассказал изданию Полубояренко.
Бурами в ЮАР называют белых фермеров и сельских жителей. Ранее в Ставропольском крае состоялась пресс-конференция, на которой они рассказали о притеснениях, которым подвергаются на родине и о том, что рассматривают возможность эмиграции на Юг России.
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