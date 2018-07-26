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На станцию Мочище провели газовое топливо
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На станцию Мочище провели газовое топливо 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 26 июля, состоялось открытие газораспределительной станции. В связи с чем жители населенного пункта — станция Мочище впервые получили возможность использовать газовое топливо в быту. Глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это позволит существенно улучшить качество жизни и комфорта проживающих здесь новосибирцев: «За два года здесь реализованы работы по строительству магистрального газопровода, газораспределительных сетей. Конечно, это только один из небольших этапов этой программы, нам следует увеличивать объемы и темпы газификации региона», — сообщил Андрей Травников.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, установка станции стала одним из наглядных примеров работы региональной власти по обеспечению жителей муниципальных образований газовым топливом. Ранее региональные власти утвердили перечни объектов газификации, в том числе финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Сибирьгазсервис» и ООО «Газпром газораспределение Томск». Кроме того объект построен в целях газификации малоэтажной застройки, что позволило создать техническую возможность газификации нескольких котельных и сотен индивидуальных жилых домов. В частности два года назад финансирование составило 7,7 млн рублей, при этом построен газопровод высокого давления до станции Мочище протяженностью 1,1 км. Спустя год финансирование выросло до 20,9 млн руб., при этом построены газораспределительные сети на станции Мочище протяженностью 7,44 км.
Всего же на обеспечение газом жителей Новосибирской области в нынешнем году направлено более 133 млн рублей из областной казны.
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