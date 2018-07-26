Глава Новосибирской области открыл новую газовую станцию 

«Обеспечить голубым топливом больницы, школы, детские сады и частный сектор стало возможным благодаря реализации проекта газификации Новосибирской области», — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии газовой станции.
На официальном сайте губернатора уточняют, что за последние два года на территории области были отстроены магистральный газопровод и газораспределительные сети. «Это только один из небольших этапов программы, нам следует увеличивать объемы и темпы газификации региона», — подчеркнул Травников, выступая в четверг на открытии газовой станции в поселке Мочище Новосибирского района.
Глава области добавил, что в ближайшем будущем к теплу должны подключить рабочий поселок Линево. География газификации также может быть расширена благодаря частным инвесторам. В программу, по замыслу властей, будут приняты те компании, которые будут соблюдать два требования — вложатся в производство и обеспечат местных жителей рабочими местами.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале этого месяца президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в регионе и развитие крупных проектов. На встрече Травников рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и планах по его развитию, передает РИА «Новости».
«Вы в своем послании сказали, что России нужно развиваться темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для успеха нужно развиваться темпами выше, чем в среднем по стране. По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли», — сообщал тогда Травников.