Ещё
Глава Новосибирской области открыл новую газовую станцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Новосибирской области открыл новую газовую станцию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Обеспечить голубым топливом больницы, школы, детские сады и частный сектор стало возможным благодаря реализации проекта газификации Новосибирской области», — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии газовой станции.
На официальном сайте губернатора уточняют, что за последние два года на территории области были отстроены магистральный газопровод и газораспределительные сети. «Это только один из небольших этапов программы, нам следует увеличивать объемы и темпы газификации региона», — подчеркнул Травников, выступая в четверг на открытии газовой станции в поселке Мочище Новосибирского района.
Глава области добавил, что в ближайшем будущем к теплу должны подключить рабочий поселок Линево. География газификации также может быть расширена благодаря частным инвесторам. В программу, по замыслу властей, будут приняты те компании, которые будут соблюдать два требования — вложатся в производство и обеспечат местных жителей рабочими местами.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале этого месяца президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в регионе и развитие крупных проектов. На встрече Травников рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и планах по его развитию, передает РИА «Новости».
«Вы в своем послании сказали, что России нужно развиваться темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для успеха нужно развиваться темпами выше, чем в среднем по стране. По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли», — сообщал тогда Травников.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Иосиф Кобзон попал в больницу Откуда есть пошла «китайская угроза» Франция выступила против торгового соглашения ЕС и США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской192
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер37
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие40
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР143
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение