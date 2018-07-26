Глава Новосибирской области открыл новую газовую станцию

«Обеспечить голубым топливом больницы, школы, детские сады и частный сектор стало возможным благодаря реализации проекта газификации Новосибирской области », — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на открытии газовой станции.

На официальном сайте губернатора уточняют, что за последние два года на территории области были отстроены магистральный газопровод и газораспределительные сети. «Это только один из небольших этапов программы, нам следует увеличивать объемы и темпы газификации региона», — подчеркнул Травников, выступая в четверг на открытии газовой станции в поселке Мочище Новосибирского района.

Глава области добавил, что в ближайшем будущем к теплу должны подключить рабочий поселок Линево. География газификации также может быть расширена благодаря частным инвесторам. В программу, по замыслу властей, будут приняты те компании, которые будут соблюдать два требования — вложатся в производство и обеспечат местных жителей рабочими местами.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале этого месяца президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в регионе и развитие крупных проектов. На встрече Травников рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и планах по его развитию, передает РИА «Новости»