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В Москве владельцев двух кафе обязали привести в порядок летние веранды
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В Москве владельцев двух кафе обязали привести в порядок летние веранды 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Владельцы двух кафе в северо-западном округе Москвы привлечены к ответственности за нарушение требований по размещению летней веранды, говорится в сообщении Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
«Госинспекция по недвижимости при проведении мониторинга в СЗАО выявила ряд нарушений, допущенных владельцами кафе при размещении летних веранд. В частности, нарушения были выявлены у заведения «У Мангала» по адресу: улица Маршала Бирюзова, владение 1, строение 1 и у еще одного кафе на той же улице во владении 9», — говорится в сообщении.
Во время проверки выяснилось, что летняя веранда кафе «У Мангала» в схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду большей площади, превысив ее утвержденные размеры.
В отношении нарушителей было возбуждено административное дело, рестораторам предписано принять меры по устранению обнаруженных нарушений.
За нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей.
В настоящее время летняя веранда кафе «У Мангала» демонтирована, а площадь летней веранды на улице Маршала Бирюзова, владение 9 приведена в соответствие с нормативами.
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