В Москве владельцев двух кафе обязали привести в порядок летние веранды

Владельцы двух кафе в северо-западном округе Москвы привлечены к ответственности за нарушение требований по размещению летней веранды, говорится в сообщении Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Госинспекция по недвижимости при проведении мониторинга в СЗАО выявила ряд нарушений, допущенных владельцами кафе при размещении летних веранд. В частности, нарушения были выявлены у заведения «У Мангала» по адресу: улица Маршала Бирюзова, владение 1, строение 1 и у еще одного кафе на той же улице во владении 9», — говорится в сообщении.

Во время проверки выяснилось, что летняя веранда кафе «У Мангала» в схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду большей площади, превысив ее утвержденные размеры.

В отношении нарушителей было возбуждено административное дело, рестораторам предписано принять меры по устранению обнаруженных нарушений.

За нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей.

В настоящее время летняя веранда кафе «У Мангала» демонтирована, а площадь летней веранды на улице Маршала Бирюзова, владение 9 приведена в соответствие с нормативами.