Матвиенко: Евразийский женский форум будет еще более масштабным

Есть несколько отклоненных предложений от участия в связи с плотным рабочим графиком, но это отнюдь не означает, что в Россию не приедут другие представительницы этих стран, сказала спикер.

"Мы не чувствуем политического давления. Мы хотим, чтобы к нам приехали женщины — лидеры общественного мнения, женщины, которые борются с насилием, неравноправием, в том числе и политики, которые во многом влияют на происходящие в мире процессы", — отметила Валентина Матвиенко

"По предварительным данным, этот форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый", — добавила она.

В ходе мероприятия ожидается содержательная дискуссия. «Уже запланировано более 50 мероприятий и предложения продолжают поступать. Надеюсь, это будет яркое, красивое, интересное событие», — сказала Матвиенко.