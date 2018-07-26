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Матвиенко: Евразийский женский форум будет еще более масштабным
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Матвиенко: Евразийский женский форум будет еще более масштабным 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Есть несколько отклоненных предложений от участия в связи с плотным рабочим графиком, но это отнюдь не означает, что в Россию не приедут другие представительницы этих стран, сказала спикер.
"Мы не чувствуем политического давления. Мы хотим, чтобы к нам приехали женщины — лидеры общественного мнения, женщины, которые борются с насилием, неравноправием, в том числе и политики, которые во многом влияют на происходящие в мире процессы", — отметила Валентина Матвиенко.
"По предварительным данным, этот форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый", — добавила она.
В ходе мероприятия ожидается содержательная дискуссия. «Уже запланировано более 50 мероприятий и предложения продолжают поступать. Надеюсь, это будет яркое, красивое, интересное событие», — сказала Матвиенко.
Она напомнила, что первый форум дал мощный импульс развитию женского движения в России. «Возникло почти три тысячи различных женских организаций в разных сферах гражданского общества. Женщины принимают активное участие в решении самых актуальных вопросов. В ходе Второго форума также будет представлено много проектов», — сказала председатель Совета Федерации.
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