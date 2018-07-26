Топ-6 вопиющих сносов исторических зданий в Москве

Координатор Архнадзора Андрей Новичков привёл удручающую статистику. Он обнародовал список с перечнем исторических зданий, которые были уничтожены при мэре Москвы Сергее Собянине . Всего с 2010 года по июль 2018 столица утратила 159 объектов историко-культурного наследия.

«Хочется отметить единственное, что кроме уничтожения усадеб, доходных домов и объектов железнодорожного наследия, при действующей команде Правительства стал возможен снос Соборной мечети 1904 года постройки, Палат XVII века на Остоженке, павильонов на ВДНХ. Очень часто бульдозерами сносились целые кварталы, возведенные выдающимися архитекторами», — сокрушается Новичков в Facebook.

Портал News.ru решил разобраться, насколько печально обстоят дела в российской столице на самом деле, и предлагает ознакомиться с топ-6 вопиющих сносов, которые осуществили с разрешения городских властей.

2011 год. Московская Соборная мечеть, 1904 год постройки

В советский период мечеть ни разу не закрывалась и стала единственной действующей мечетью на территории Центральной России после 1936 года. В том же году она получила статус Соборной.

Впервые о необходимости реконструкции мечети заговорили в ДУМ РФ в 2005 году. Тогда же председатель организации муфтий шейх Равиль Гайнутдин заверил, что здание 1904 года будет не снесено, но реконструировано. А сам план реконструкции поддержало правительство Москвы

В 2008 году президиум Историко-культурного экспертного совета при Москомнаследии решил причислить мечеть к объектам культурного наследия. Однако в 2009 году передумали, так как этот статус не позволяет снести здание. Причиной же отмены решения назвали тот факт, что мечеть неточно ориентируется на Мекку

commons.wikimedia.org/Macs24/CC BY-SA 3.0 Московская соборная мечеть во время реконструкции

Несмотря на протесты граждан и некоторых мусульманских религиозных деятелей, в 2011 году старое здание сравняли с землёй. В Совете муфтиев тогда заявили, что одна из стен мечети разрушилась.

«Якобы её дождик подмыл. Больше ста лет стояла, ничего с ней не было, а когда новое здание на этом месте захотелось, неожиданно дождик прошёл и стену подмыл. Когда кому-то очень хочется что-нибудь построить, всегда что-то происходит. То пожар начнётся, то дождик пройдёт. По факту в наглую сносятся исторические здания», — прокомментировал ситуацию News. ru москвовед Алексей Дедушкин

То здание, которое сейчас называют Московской соборной мечетью не имеет ничего общего со своим предшественником. Выглядит, конечно, внушительно, но от мечети, стойко перенёсшей гонения советских времён, не осталось и следа.

2013 год. Павильон «Лебедь» на ВДНХ, 1954 год постройки

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Павильон «Лебедь»

В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин посетил ВДНХ и анонсировал работы по благоустройству Выставки. Но ещё за год до этого по желанию частного владельца было полностью разобрано кафе «Лебедь» 1954 года постройки (павильон № 524). Это здание заявлялось активистами Архнадзора на госохрану, но тщетно. Исчезли резные деревянные фронтоны, наличники окон и двери — ранний пример обращения советской культуры к неорусскому стилю начала XX века.

2014 год. Палаты Киреевского XVII века

wikimapia.orgAntares_610 Палаты Киреевского

На Остоженке полностью разобрали памятник истории и архитектуры XVII века — палаты Киреевского. Причём здание средневековой Москвы снесли под предлогом реставрации. Поначалу градозащитники поддержали решение о реставрации и радовались появлению лесов на фасаде. Увы, вскоре активисты Архнадзора выяснили, что палаты исчезли с лица Земли.

2014 год. Павильон «Судостроение» на ВДНХ, 1966 год постройки

После посещения Собяниным ВДНХ исчезли сразу несколько уникальных павильонов. Активисты движения Архнадзор пришли в ужас от смены правового режима памятника и его территории ради масштабного сноса и нового строительства. Суть изменения статуса заключалась в замене вида объекта культурного наследия «ансамбль» на так называемое «достопримечательное место». Смысл замены в том, чтобы развернуть на территории памятника легальную градостроительную деятельность.

Посетители в павильоне «Судостроение»

Всего через день после визита мэра с санкции администрации ВВЦ начался демонтаж павильона № 24 «Судостроение». Ещё весной-летом 2012 года этот павильон лишился стилизованной рубки и морских якорей в своем оформлении.

2015 год. Артезианская скважина на ВДНХ, 1950-е годы

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Артезианская скважина на ВДНХ

Вскоре и исчезла диковинка ВДНХ — бывшая артезианская скважина. Скважина с красивой башенкой над ней привлекала многих ценителей архитектуры. Внутри можно было увидеть фрагменты трубопроводов, задвижки, остатки светильников и электрических щитков. А сбоку была железная лестница, по которой можно было забраться наверх. Увы, теперь и этого памятника архитектуры больше нет.

2018 год. Павильон «Мосхлебторг» на ВДНХ, 1950-е годы

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Павильон «Мосхлебторг»

Здание «Мосхлебторга», построенное в 1951—1954 годах, сочетало сталинские неоклассические элементы с остеклением в духе торговых помещений хрущевского модернизма. «Мосхлебторг» (впоследствии магазин «Хлеб») уничтожен ради нового парка аттракционов. Хотя по документации и на информационном щите стройплощадки было прописано, что ведутся работы «по капитальному ремонту с элементами реставрации». После капитального ремонта здание намеревались приспособить под аттракцион виртуальной реальности — командного/индивидуального квеста с использованием очков виртуальной реальности. На деле же павильон просто снесли.

Безнадёга

«Безусловно, здания сносят. Не с такой яростью, как это делалось в 1930-е или 2000-е, но всё равно сносят. Была бы воля — это можно было бы остановить. Но есть только разговоры и слабо действующий закон», — считает москвовед Дедушкин.

По его словам, в Москве что инвестор хочет, то и делает. «И никаких реальных наказаний за это нет. Два-три-четыре случая, когда за снос исторических зданий хоть как-то наказывали. Но на самом деле никакое это не наказание. Всего 50 тысяч рублей штрафа. Даже если бы миллион рублей — это ведь ничто для инвестора. Порой эти сносы санкционируют московские власти», — отметил эксперт.

В то же время он убеждён, что какие-то памятники в Москве реставрируют, причём достойно. «Но на многие объекты по каким-то удивительным причинам в лучшем случае внимания не обращают, а в худшем — рушат. Мне кажется, такая тенденция сохранится и дальше. Кардинальных изменений в законодательстве ожидать не стоит», — заключил собеседник News.ru