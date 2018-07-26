АО «Гипровостокнефть» приглашает на международную конференцию

Уже третий год подряд поволжская платформа профессионального обмена опытом объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Конференция представляет практический интерес для специалистов занятых в нефте — и газодобыче, транспортировке и хранении углеводородов.

На конференции будут рассмотрены новейшие достижения, разработки, производственные инновации, стратегические предложения и рекомендации в области обустройства нефтегазовых месторождений.

Определены ключевые направления работы и актуальные темы конференции этого года:

Технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа

Обустройство месторождений в сложных климатических условиях

Подготовка нефти в условиях наличия сероводорода и меркаптанов

Сбор и подготовка нефти с высоким и аномально высоким газовым фактором

Модульные решения. Унифицированные модули — совместимость, масштабируемость

Повышение операционной эффективности на действующих активах. Развитие реинжиниринга

Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения

Цифровая трансформация строительного инжиниринга. Решения, позволяющие ускорить внедрение цифровых технологий

Единое информационное пространство заказчика и подрядчика для капитальных проектов

Информационное моделирование (BIM-стандарт)

Технология создания ИМ совместно с поставщиком блочно-модульных конструкций

Проведение экспертизы проектов в 3D Управление проектами капитального строительства

Развитие системного инжиниринга

Практические аспекты работы Интегрированных команд

Методы и средства обучения в проектно-ориентированных компаниях

"Базы знаний", как инструмент сохранения ключевых компетенций Компании

В числе подтвержденных участников: АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром нефть» , ООО «Газпромнефть-развитие», ООО «Газпромнефть-Ангара», АО «Каспийский трубопроводный консорциум», ООО «ИНК», ПАО «Гипротюменнефтегаз», ООО «СамараНИПИнефть», ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», Казахский научно-исследовательский геологи-разведочный институт, СамГТУ, ООО «НТП Трубопровод», ООО «ОЙЛТИМ Инжиниринг», Университет управления проектами (ГК PMSoft), CSoft, Schneider Electric, Компания «ОЗНА», Samson Controls, EDL Pöerner Group, General Electric (Oil& Gas), ООО «ССТэнергомонтаж», НПО «Декантер», ЭМЕРСОН, K-Flex, ГК «РусТЭК» и другие добывающие, инжиниринговые и сервисные компании, а так же компании-производители оборудования и материалов.

Материалы, представленные на конференции, публикуются в сборнике докладов, которому присваиваются соответствующие библиотечные индексы (УДК, БКК) и ISBN. Издание будет включено в РИНЦ.

Более подробная информация о конференции доступна на официальном сайте http://gipvn.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами конференции 2016 и 2017 годов.

Подробную информацию о мероприятии также можно получить в организационном комитете: