АО «Гипровостокнефть» приглашает на международную конференцию 

Уже третий год подряд поволжская платформа профессионального обмена опытом объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Конференция представляет практический интерес для специалистов занятых в нефте — и газодобыче, транспортировке и хранении углеводородов.
На конференции будут рассмотрены новейшие достижения, разработки, производственные инновации, стратегические предложения и рекомендации в области обустройства нефтегазовых месторождений.
Определены ключевые направления работы и актуальные темы конференции этого года:
Технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа
Обустройство месторождений в сложных климатических условиях
Подготовка нефти в условиях наличия сероводорода и меркаптанов
Сбор и подготовка нефти с высоким и аномально высоким газовым фактором
Модульные решения. Унифицированные модули — совместимость, масштабируемость
Повышение операционной эффективности на действующих активах. Развитие реинжиниринга
Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения
Цифровая трансформация строительного инжиниринга. Решения, позволяющие ускорить внедрение цифровых технологий
Единое информационное пространство заказчика и подрядчика для капитальных проектов
Информационное моделирование (BIM-стандарт)
Технология создания ИМ совместно с поставщиком блочно-модульных конструкций
Проведение экспертизы проектов в 3D Управление проектами капитального строительства
Развитие системного инжиниринга
Практические аспекты работы Интегрированных команд
Методы и средства обучения в проектно-ориентированных компаниях
"Базы знаний", как инструмент сохранения ключевых компетенций Компании
В числе подтвержденных участников: АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-развитие», ООО «Газпромнефть-Ангара», АО «Каспийский трубопроводный консорциум», ООО «ИНК», ПАО «Гипротюменнефтегаз», ООО «СамараНИПИнефть», ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», Казахский научно-исследовательский геологи-разведочный институт, СамГТУ, ООО «НТП Трубопровод», ООО «ОЙЛТИМ Инжиниринг», Университет управления проектами (ГК PMSoft), CSoft, Schneider Electric, Компания «ОЗНА», Samson Controls, EDL Pöerner Group, General Electric (Oil& Gas), ООО «ССТэнергомонтаж», НПО «Декантер», ЭМЕРСОН, K-Flex, ГК «РусТЭК» и другие добывающие, инжиниринговые и сервисные компании, а так же компании-производители оборудования и материалов.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и технологий Самарской области.
Материалы, представленные на конференции, публикуются в сборнике докладов, которому присваиваются соответствующие библиотечные индексы (УДК, БКК) и ISBN. Издание будет включено в РИНЦ.
Более подробная информация о конференции доступна на официальном сайте http://gipvn.ru. Здесь же можно ознакомиться с материалами конференции 2016 и 2017 годов.
Подробную информацию о мероприятии также можно получить в организационном комитете:
Сергеева Татьяна Николаевна +7 (846) 278-53-22, Прончук Елена Валентиновна +7 (846) 278-53-30 Conf_org@Giprovostokneft.ru