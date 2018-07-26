Глава контрразведки ФРГ: поглощения в техсекторе со стороны Китая угрожают безопасности 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен заявил, что приобретение китайскими инвесторами высокотехнологичных компаний в Германии представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен. Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
В ежегодном докладе о рисках для безопасности говорится о влиянии китайского правительства через государственные компании, что может поставить под угрозу экономические интересы и интересы безопасности Германии путем передачи технологических ноу-хау. Обычные кибератаки на компании в последние годы уступили место целенаправленным поглощениям, отметил Маассен. "Мы, безусловно, должны быть обеспокоены этим, если у нас создается впечатление, что за потенциальным покупателем стоит иностранное государство с интересами, которые выходят далеко за рамки приобретений", — сказал он журналистам во вторник в Берлине. В последние годы Германия стала целью ряда китайских поглощений. Среди наиболее заметных — покупка производителя роботов Kuka AG китайской Midea Group Co., остановленное поглощение производителя полупроводникового оборудования Aixtron SE и заявка Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) на приобретение 20%-й доли в 50Hertz Transmission GmbH. Кроме того, в этом году китайский миллиардер, председатель совета директоров и основной владелец Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу, стал крупнейшим акционером Daimler. Он собрал 9,69% акций немецкого производителя, владеющего маркой Mercedes-Benz, с помощью сложных сделок с ценными бумагами.
Ссылки по теме
Китайские инвесторы вложили за рубежом $57,18 млрд в 2018 году ЕС подает жалобу в ВТО на Китай Трамп смягчил позицию по ограничению инвестиций КНР В докладе о рисках для безопасности Германии, который был представлен Маассеном и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, говорится, что китайские спецслужбы перешли к политическому шпионажу, особенно для сбора информации в институтах ЕС и на встречах G20. На фоне торгового конфликта с США Китай стремится наладить отношения с Европой. Обе стороны договорились решительно выступать против односторонности и протекционизма. Тем не менее у Евросоюза и Китая есть разногласия по ряду вопросов. По мере того как Китай наращивает свое присутствие в Европе, ЕС работает над мерами по ужесточению контроля за внешними инвестициями для защиты критически важных технологий и ключевой инфраструктуры. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале июня Европейский союз заявил, что решил подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на китайскую практику передачи технологий. Блок отметил, что действующие в КНР правила в отношении интеллектуальной собственности ставят европейские компании в Китае в невыгодное положение.