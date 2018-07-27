В Белоруссии Крещение Руси отметят литургией на водах Немана

МИНСК , 27 июл — РИА Новости . Божественная литургия на водах реки Неман состоится в Белоруссии в обители Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщили в пятницу в монастыре.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

"Двадцать восьмого июля 2018 года… в честь 1030-летия Крещения Руси в нашей обители будет совершаться уникальное для наших мест богослужение: крещальная божественная литургия на водах реки Неман. Предварительно, время совершения божественной крещальной литургии будет в 8.00-9.00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении на сайте монастыря.

Кроме того, накануне вечером в храме обители пройдет праздничное всенощное бдение.

Как сообщает информационный портал собор.by, в честь празднования Крещения Руси в субботу в 12.00 из всех храмов страны будет доноситься колокольный звон. Состоятся праздничные богослужения, на которых будут зачитаны послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 1030-летия Крещения Руси. Планируется, что патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел проведет службу в храме святого равноапостольного князя Владимира в Минске.

Торжества уже начались в Киеве. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.