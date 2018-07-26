Обновлены формы статотчетности и сроки сдачи

Росстат обновил бланки представления сведений по основным средствам (ОС), начиная с отчетности за 2018 год.

Изменения форм: № 11:

убрали отдельные строки для вычислительной и оргтехники; транспортные средства влились в группу данных о машинах и оборудовании;

№ 11 (сделка):

срок предоставления отчета перенесли на полмесяца раньше — на 15 июня; из бланка убрали раздел о нематериальных ОС; для указания квадратуры объектов ввели новые графы.

Кроме того, утверждена новая форма — № 11-ФСС «Сведения о сроках службы объектов основных фондов».

Данный отчет необходимо будет представить до 25 июня 2019 года, если за 2016 — 2018 годы какие-то из активов были ликвидированы, либо это только планируется сделать, и объект уже не используется.