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Обновлены формы статотчетности и сроки сдачи
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Обновлены формы статотчетности и сроки сдачи 

Время бухгалтера 1 час назад
Росстат обновил бланки представления сведений по основным средствам (ОС), начиная с отчетности за 2018 год.
Изменения форм: № 11:
убрали отдельные строки для вычислительной и оргтехники; транспортные средства влились в группу данных о машинах и оборудовании;
№ 11 (сделка):
срок предоставления отчета перенесли на полмесяца раньше — на 15 июня; из бланка убрали раздел о нематериальных ОС; для указания квадратуры объектов ввели новые графы.
Кроме того, утверждена новая форма — № 11-ФСС «Сведения о сроках службы объектов основных фондов».
Данный отчет необходимо будет представить до 25 июня 2019 года, если за 2016 — 2018 годы какие-то из активов были ликвидированы, либо это только планируется сделать, и объект уже не используется.
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