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«Белая птица» начала массовые сокращения и консервацию предприятия
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«Белая птица» начала массовые сокращения и консервацию предприятия 

Деловое сообщество 1 час назад
Группа компаний «Белая птица» начала массовое сокращение работников, об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на министра сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.
«ГК «Белая птица» продолжает снижение объёмов производства яйца, ведутся переговоры между собственником компании и кредитными организациями. В целях недопущения образования задолженности по заработной плате перед работниками ведётся поэтапная консервация производства. Кроме того, до октября 2018 года включительно будет сокращено порядка 1300 человек» — заявил министр.
Массовые увольнения затронут многих жителей региона, например, в Семикаракорском районе без работы останется около тысячи человек. Ситуация находится на контроле у главы региона. Сейчас прорабатываются пути решения по выходу из сложившейся ситуации.
ГК «Белая птица» выкупила производственные площади у разорившегося «Оптифуда». Основные мощности в Белой Калитве перешли к белгородскому холдингу, компания решила переориентироваться на производство мяса птицы вместо производства яйц. Однако в 2017 году из-за санации «Промсвязьбанка» ЦБ РФ компания лишилась дешевых кредитных линий от бенефициаров и начала испытывать недостаток оборотных средств. Власти региона сейчас ведут переговоры со сторонними банками, планируется запуск предприятия уже в этом году и планомерный выход на прежние мощности и объемы производства. Таким образом власти надеются решить проблему нехватки рабочих мест.
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