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Неверов: патентная система налогообложения распространится на фермеров
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Неверов: патентная система налогообложения распространится на фермеров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов анонсировал расширение возможностей применения патентной системы налогообложения на фермеров.
«Патентная система налогообложения должна применяться также для тех, кто занимается животноводством и растениеводством. Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению выдавать один патент на обе сферы этой деятельности», — сказал Неверов на брифинге, посвящённом окончанию весенней сессии и планам на будущую работу.
По его словам, об этом многократно говорили фермеры, поскольку для них это действительно удобно.
"Ведь для того, чтобы получить с коровы молоко, её сначала нужно накормить, а соответственно, вырастить кормовую базу, которую также можно реализовывать на рынке при излишках», — объяснил Неверов.
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