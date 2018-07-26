Неверов: патентная система налогообложения распространится на фермеров

«Патентная система налогообложения должна применяться также для тех, кто занимается животноводством и растениеводством. Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению выдавать один патент на обе сферы этой деятельности», — сказал Неверов на брифинге, посвящённом окончанию весенней сессии и планам на будущую работу.

По его словам, об этом многократно говорили фермеры, поскольку для них это действительно удобно.

"Ведь для того, чтобы получить с коровы молоко, её сначала нужно накормить, а соответственно, вырастить кормовую базу, которую также можно реализовывать на рынке при излишках», — объяснил Неверов.